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Кабель композитный А/В — SCART

SWV3255/10
Общая оценка / 5
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    Кабель композитный А/В — SCART

    SWV3255/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио/видео сигнала между компонентами Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель композитный А/В — SCART

    Усильте свои впечатления

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио/видео сигнала между компонентами Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио/видео сигнала между компонентами Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель композитный А/В — SCART

    Усильте свои впечатления

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио/видео сигнала между компонентами Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель композитный А/В — SCART

      Кабель композитный А/В — SCART

      Итого:

      Усильте свои впечатления

      с помощью этого аудио/видео кабеля

      • 1,5 м
      • Композитный А/В кабель

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93384 1
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,234  кг
        Вес упаковки
        0,063  кг
        Вес нетто
        0.170  кг
        Длина
        18,00  см
        Ширина
        17,50  см
        Высота
        3,00  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        1,190
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,190  кг
        Вес упаковки
        0,250  кг
        Вес нетто
        0,940  кг
        Длина (см)
        18,20  см
        Ширина (см)
        17,70  см
        Высота (см)
        12,20  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96121 9
        Количество
        24
        Вес брутто
        7,110  кг
        Вес упаковки
        1,494  кг
        Вес нетто
        5,616  кг
        Длина (см)
        54,50  см
        Ширина (см)
        30,00  см
        Высота (см)
        29,50  см

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