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Кабель DVI

SWV3412W/10
Общая оценка / 5
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    Кабель DVI

    SWV3412W/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель DVI

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель DVI

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель DVI

      Кабель DVI

      Итого:

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      с кабелем DVI

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 39328 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Высота
        28  см
        Ширина
        19  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,25  кг
        Вес брутто
        0,35  кг
        Вес упаковки
        0,1  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 39743 2
        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        21,2  см
        Ширина
        14,6  см
        Высота
        29,5  см
        Вес нетто
        1  кг
        Вес брутто
        1,6  кг
        Вес упаковки
        0,6  кг

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