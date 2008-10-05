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    Кабель HDMI

    SWV3433W/10
    Общая оценка / 5
    • Поддержка разрешения до 1080p Поддержка разрешения до 1080p Поддержка разрешения до 1080p
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      Кабель HDMI

      SWV3433W/10
      Общая оценка / 5

      Поддержка разрешения до 1080p

      Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабель HDMI

      Поддержка разрешения до 1080p

      Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

      Поддержка разрешения до 1080p

      Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Кабель HDMI

      Поддержка разрешения до 1080p

      Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

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        Кабель HDMI

        Кабель HDMI

        Итого:

        Поддержка разрешения до 1080p

        благодаря высокоскоростному кабелю HDMI 1.3a

        • 3,0 м
        • Высокоскоростной

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

        Резиновый кабельный зажим

        Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

        Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

        Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

        Plug and play для простоты использования

        Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

        Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

        Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

        Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

        Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

        Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

        Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

        Deep Color™

        Функция поддерживает 30-битовые, 36-битовые и 48-битовые (RGB или YCbCr) форматы глубины цвета, что обеспечивает переход стандарта HDTV с миллионов на миллиарды цветов. Обеспечивает повышенный уровень контрастности. Устраняет цветовые полосы на экране для мягкого перехода тонов и тонкой цветовой градации.

        Lossless Audio™

        Функция поддерживает без потерь качества сжатые цифровые аудиоформаты Dolby TrueHD и DTS-HD.

        • Размеры упаковки

          Высота
          28  см
          Ширина
          9  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,22  кг
          Вес брутто
          0,31  кг
          Вес упаковки
          0,09  кг
          EAN
          87 12581 39326 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          21,27  см
          Ширина
          14,6  см
          Высота
          29,5  см
          Вес нетто
          0,88  кг
          Вес брутто
          1,51  кг
          Вес упаковки
          0,63  кг
          EAN
          87 12581 39741 8
          Количество потребительских упаковок
          4

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