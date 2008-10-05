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    Конверсионный кабель HDMI/DVI

    SWV3442W/10
    Общая оценка / 5
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      Конверсионный кабель HDMI/DVI

      SWV3442W/10
      Общая оценка / 5

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      Конверсионный кабель HDMI/DVI

      Усильте свои впечатления

      Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

      Усильте свои впечатления

      Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Конверсионный кабель HDMI/DVI

      Усильте свои впечатления

      Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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        Конверсионный кабель HDMI/DVI

        Конверсионный кабель HDMI/DVI

        Итого:

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        благодаря этому кабелю DVI-HDMI

        • 1,5 м

        Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

        Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

        Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

        Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

        Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

        Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

        Plug and play для простоты использования

        Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

        Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

        Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

        Резиновый кабельный зажим

        Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

        Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

        Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

        • Размеры упаковки

          Высота
          28  см
          Ширина
          19  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,25  кг
          Вес брутто
          0,35  кг
          Вес упаковки
          0,1  кг
          EAN
          87 12581 39329 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          21,2  см
          Ширина
          14,6  см
          Высота
          29,5  см
          Вес нетто
          1  кг
          Вес брутто
          1,6  кг
          Вес упаковки
          0,6  кг
          EAN
          87 12581 39744 9
          Количество потребительских упаковок
          4

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