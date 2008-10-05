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Адаптер

SWV3458W/10
Общая оценка / 5
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    Адаптер

    SWV3458W/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

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      Адаптер

      Адаптер

      Итого:

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      благодаря этому адаптеру DVI (F) - HDMI (M)

      • HDMI (M) - DVI (F)

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      • Размеры упаковки

        Высота
        13,5  см
        Ширина
        9  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,03  кг
        Вес брутто
        0,05  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг
        EAN
        87 12581 39330 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14,6  см
        Ширина
        11,43  см
        Высота
        15,24  см
        Вес нетто
        0,12  кг
        Вес брутто
        0,34  кг
        Вес упаковки
        0,22  кг
        EAN
        87 12581 39745 6
        Количество потребительских упаковок
        4

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