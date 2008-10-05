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Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддержка разрешения до 1080p
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
Поддержка разрешения до 1080p
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддержка разрешения до 1080p
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах
Кабель HDMI
Итого:
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Функция поддерживает 30-битовые, 36-битовые и 48-битовые (RGB или YCbCr) форматы глубины цвета, что обеспечивает переход стандарта HDTV с миллионов на миллиарды цветов. Обеспечивает повышенный уровень контрастности. Устраняет цветовые полосы на экране для мягкого перехода тонов и тонкой цветовой градации.
Функция поддерживает без потерь качества сжатые цифровые аудиоформаты Dolby TrueHD и DTS-HD.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка