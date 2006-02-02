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Коаксиальный кабель

SWV3516/10
Общая оценка / 5
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    Коаксиальный кабель

    SWV3516/10
    Общая оценка / 5

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    Коаксиальный кабель

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

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      Коаксиальный кабель

      Коаксиальный кабель

      Итого:

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      с этим коаксиальным кабелем типа Pal

      • 15 м
      • Белый

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между кабелем и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93394 0
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,900  кг
        Вес упаковки
        0,080  кг
        Вес нетто
        0,820  кг
        Высота
        6,00  см
        Длина
        28,00  см
        Ширина
        17,50  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93395 7
        Количество
        14
        Вес брутто
        15,10  кг
        Вес упаковки
        ,60  кг
        Вес нетто
        14,50  кг
        Длина
        654  мм
        Ширина
        384  мм
        Высота
        312  мм

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