  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Кабель DVI

SWV3535/10
Общая оценка / 5
  • Усильте свои впечатления Усильте свои впечатления Усильте свои впечатления
    -{discount-value}

    Кабель DVI

    SWV3535/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель DVI

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель DVI

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все HDMI и видео

      Добавление аксессуаров

      Кабель DVI

      Кабель DVI

      Итого:

      Усильте свои впечатления

      благодаря этому кабелю DVI-DVI

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93415 2
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,370  кг
        Вес упаковки
        0,080  кг
        Вес нетто
        0,290  кг
        Длина
        28,00  см
        Ширина
        17,50  см
        Высота
        3,5  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99666 2
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,430  кг
        Вес упаковки
        0,270  кг
        Вес нетто
        1,160  кг
        Длина (см)
        28,20  см
        Ширина (см)
        17,70  см
        Высота (см)
        14,20  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93416 9
        Количество
        24
        Вес брутто
        8,600  кг
        Вес упаковки
        1,640  кг
        Вес нетто
        6,960  кг
        Длина (см)
        56,00  см
        Ширина (см)
        29,00  см
        Высота (см)
        32,00  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.