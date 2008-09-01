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Кабель SCART

SWV3540/10
Общая оценка / 5
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    Кабель SCART

    SWV3540/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель SCART

      Кабель SCART

      Итого:

      Усильте свои впечатления

      с помощью этого скрытого аудио/видео кабеля

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Пружинный зажим кабеля для дополнительной надежности

      Пружинный зажим кабеля обеспечивает простое управление кабелем и дополнительную прочность.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93422 0
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,320  кг
        Вес упаковки
        0,060  кг
        Вес нетто
        0,260  кг
        Длина
        28,00  см
        Ширина
        18,00  см
        Высота
        3,50  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93423 7
        Количество
        24
        Вес брутто
        7,900  кг
        Вес упаковки
        0,220  кг
        Вес нетто
        7,680  кг
        Длина (см)
        57,50  см
        Ширина (см)
        30,00  см
        Высота (см)
        32,50  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99654 9
        Вес брутто
        1,32  кг
        Высота (см)
        14,2  см
        Длина (см)
        28,2  см
        Вес нетто
        1,28  кг
        Количество
        4
        Вес упаковки
        0,04  кг
        Ширина (см)
        18,2  см

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