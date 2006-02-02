Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах
Кабель SCART
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Пружинный зажим кабеля обеспечивает простое управление кабелем и дополнительную прочность.
Упаковка
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка