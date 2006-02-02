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Плоский кабель Scart

SWV3542/10
Общая оценка / 5
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    Плоский кабель Scart

    SWV3542/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Плоский кабель Scart

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Плоский кабель Scart

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала между компонентами. Плоская форма позволяет легко скрыть кабель при монтаже. Узнать обо всех преимуществах

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      Плоский кабель Scart

      Плоский кабель Scart

      Итого:

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      с помощью этого скрытого аудио/видео кабеля

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24  карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Пружинный зажим кабеля для дополнительной надежности

      Пружинный зажим кабеля обеспечивает простое управление кабелем и дополнительную прочность.

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93426 8
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,400  кг
        Вес упаковки
        0,080  кг
        Вес нетто
        0,320  кг
        Длина
        27,00  см
        Ширина
        16,80  см
        Высота
        4,50  см

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99665 5
        Количество
        3
        Вес брутто
        1,620  кг
        Вес упаковки
        0,180  кг
        Вес нетто
        1,440  кг
        Длина (см)
        27,20  см
        Ширина (см)
        17,20  см
        Высота (см)
        13,70  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93427 5
        Количество
        18
        Вес брутто
        9,700  кг
        Вес упаковки
        1,060  кг
        Вес нетто
        8,640  кг
        Длина (см)
        54,00  см
        Ширина (см)
        28,00  см
        Высота (см)
        31,50  см

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