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Кабель HDMI

SWV3545/10
Общая оценка / 5
  • Поддержка разрешения до 1080p Поддержка разрешения до 1080p Поддержка разрешения до 1080p
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    Кабель HDMI

    SWV3545/10
    Общая оценка / 5

    Поддержка разрешения до 1080p

    Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Поддержка разрешения до 1080p

    Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах

    Поддержка разрешения до 1080p

    Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Поддержка разрешения до 1080p

    Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель HDMI

      Кабель HDMI

      Итого:

      Поддержка разрешения до 1080p

      с помощью кабеля High Speed HDMI™

      • 5 м
      • Высокоскоростной

      Deep Color™

      Функция поддерживает 30-битовые, 36-битовые и 48-битовые (RGB или YCbCr) форматы глубины цвета, что обеспечивает переход стандарта HDTV с миллионов на миллиарды цветов. Обеспечивает повышенный уровень контрастности. Устраняет цветовые полосы на экране для мягкого перехода тонов и тонкой цветовой градации.

      Lossless Audio™

      Функция поддерживает без потерь качества сжатые цифровые аудиоформаты Dolby TrueHD и DTS-HD.

      Позолоченные разъемы (24  карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.

      • Размеры

        Вес брутто
        0,380  кг
        Вес упаковки
        0,08  кг
        Вес нетто
        0,300  кг
        Длина изделия
        23  см
        Ширина продукта
        140  мм
        Высота продукта
        55  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 30846 9
        Количество
        2
        Вес брутто
        1,330  кг
        Вес упаковки
        0,570  кг
        Вес нетто
        0,760  кг
        Длина (см)
        23,2  см
        Ширина (см)
        14,2  см
        Высота (см)
        11,2  см

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96122 6
        Количество
        12
        Вес брутто
        8  кг
        Вес упаковки
        3,440  кг
        Вес нетто
        4,560  кг
        Длина (см)
        55,5  см
        Ширина (см)
        30,0  см
        Высота (см)
        26,5  см

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