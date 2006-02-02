Поддержка разрешения до 1080p
Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддержка разрешения до 1080p
Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах
Поддержка разрешения до 1080p
Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддержка разрешения до 1080p
Новый кабель High Speed HDMI™ обеспечивает лучшее из возможных воспроизведение аудио и видео с разрешением до 1080p. Узнать обо всех преимуществах
Кабель HDMI
Итого:
Функция поддерживает 30-битовые, 36-битовые и 48-битовые (RGB или YCbCr) форматы глубины цвета, что обеспечивает переход стандарта HDTV с миллионов на миллиарды цветов. Обеспечивает повышенный уровень контрастности. Устраняет цветовые полосы на экране для мягкого перехода тонов и тонкой цветовой градации.
Функция поддерживает без потерь качества сжатые цифровые аудиоформаты Dolby TrueHD и DTS-HD.
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.
Размеры
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка