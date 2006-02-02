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Адаптер PAL

SWV3559/10
Общая оценка / 5
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    Адаптер PAL

    SWV3559/10
    Общая оценка / 5

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    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер PAL

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Адаптер PAL

    Усильте свои впечатления

    Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио-/видеосигнала между комплектующими. Узнать обо всех преимуществах

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      Адаптер PAL

      Адаптер PAL

      Итого:

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      с этим адаптером Pal

      • 9,52 мм (М) - 9,522 мм (F)

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для ваших компонентов.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Функция Plug & Play для облегчения установки

      Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93439 8
        Количество
        60
        Вес брутто
        2,90  кг
        Вес упаковки
        0,50  кг
        Вес нетто
        2,40  кг
        Длина
        590  мм
        Ширина
        400  мм
        Высота
        200  мм

      • Размеры

        Вес брутто
        0,04  кг
        Вес упаковки
        0,03  кг
        Вес нетто
        0,01  кг
        Длина изделия
        17,6  см
        Ширина продукта
        124  мм
        Высота продукта
        45  мм

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