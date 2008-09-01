Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усильте свои впечатления
Узнайте, что такое новый уровень прослушивания при передаче аудиосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Цифровой аудиокабель
Итого:
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Внешняя упаковка
Размеры