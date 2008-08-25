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SCART - стерео аудиокабель

SWV3622W/10
Общая оценка / 5
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    SCART - стерео аудиокабель

    SWV3622W/10
    Общая оценка / 5

    Усильте свои впечатления

    Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SCART - стерео аудиокабель

    Усильте свои впечатления

    Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Усильте свои впечатления

    Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SCART - стерео аудиокабель

    Усильте свои впечатления

    Сделайте более качественное соединение этим цифровым кабелем. Он обеспечивает наилучшее качество передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      SCART - стерео аудиокабель

      SCART - стерео аудиокабель

      Итого:

      Усильте свои впечатления

      с данным стерео аудиокабелем SCART

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

      Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      • Размеры упаковки

        Высота
        27,9  см
        Ширина
        19  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,136  кг
        Вес брутто
        0,227  кг
        Вес упаковки
        0,091  кг
        EAN
        87 12581 39268 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        27,9  см
        Ширина
        20,3  см
        Высота
        12,7  см
        Вес нетто
        0,544  кг
        Вес брутто
        0,907  кг
        Вес упаковки
        0,363  кг
        EAN
        87 12581 39706 7
        Количество потребительских упаковок
        4

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