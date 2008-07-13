Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах
Кабель для спутниковой приставки
Итого:
Позолоченные разъемы обеспечивают максимальную проводимость за счет снижения сопротивления контакта. Они также предотвращают окисление.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки