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Кабель для спутниковой приставки

SWV4350W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель для спутниковой приставки

    SWV4350W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель для спутниковой приставки

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель для спутниковой приставки

    Гарантия надежного подключения

    Этот коаксиальный кабель для спутниковой приставки служит для соединения внешнего кабеля с внутренним через окно. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель для спутниковой приставки

      Кабель для спутниковой приставки

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с коаксиальным кабелем для спутниковой приставки

      • F-тип
      • Ровный

      Разъемы с позолоченными пластинами для максимальной проводимости

      Позолоченные разъемы обеспечивают максимальную проводимость за счет снижения сопротивления контакта. Они также предотвращают окисление.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,708  кг
        Высота
        10,2  см
        Длина
        17,5  см
        Вес нетто
        0,06  кг
        Вес упаковки
        0,648  кг
        Ширина
        9,8  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,58  кг
        Высота
        33,1  см
        Длина
        22,9  см
        Вес нетто
        ,36  кг
        Вес упаковки
        1,22  кг
        Ширина
        18,7  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,034  кг
        Высота
        11,5  см
        Вес нетто
        0,01  кг
        Вес упаковки
        0,024  кг
        Ширина
        9,5  см

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