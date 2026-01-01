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Больше не доступен
SWV5430/10
Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением
Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.
4K 30 Гц
Высокоскоростной
1,5 м
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.
Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.
Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.