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Кабель USB-C – HDMI

SWV5430/10

Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.

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4K 30 Гц Ultra HD с Ethernet

Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

  • 4K 30 Гц

  • Высокоскоростной

  • 1,5 м

Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 30 Гц

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.

Металлический футляр и кабель с оплеткой

Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.

UHD 2160p (4K)

Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 172.4 kB
  • 20 August 2024

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