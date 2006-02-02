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Коаксиальный цифровой кабель

SWV5505/10
Общая оценка / 5
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    Коаксиальный цифровой кабель

    SWV5505/10
    Общая оценка / 5

    Создайте идеальное изображение

    Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный цифровой кабель

    Создайте идеальное изображение

    Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте идеальное изображение

    Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный цифровой кабель

    Создайте идеальное изображение

    Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах

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      Коаксиальный цифровой кабель

      Коаксиальный цифровой кабель

      Итого:

      Создайте идеальное изображение

      с помощью этого аудио/видео кабеля

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24  карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Позолоченные разъемы (24  карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.

      Витой проводник увеличивает срок службы

      Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.

      Экранирование 100% алюминием

      Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.

      Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала

      Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

      Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE)

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93455 8
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,74  кг
        Вес упаковки
        0,13  кг
        Вес нетто
        0,61  кг
        Длина
        265  мм
        Ширина
        195  мм
        Высота
        100  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97054 9
        Количество
        2
        Вес брутто
        1,82  кг
        Вес упаковки
        0,6  кг
        Вес нетто
        1,22  кг
        Длина
        280  мм
        Ширина
        175  мм
        Высота
        210  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97055 6
        Количество
        4
        Вес брутто
        4,31  кг
        Вес упаковки
        1,87  кг
        Вес нетто
        2,44  кг
        Длина
        370  мм
        Ширина
        300  мм
        Высота
        230  мм

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