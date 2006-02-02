Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах
Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень качества просмотра при передаче А/В сигналов между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение и звук. Узнать обо всех преимуществах
Коаксиальный цифровой кабель
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.
4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.
Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.
Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.
Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Данные упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка