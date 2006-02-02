Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче видеосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче видеосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение. Узнать обо всех преимуществах
Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче видеосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте идеальное изображение
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче видеосигнала между компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное изображение. Узнать обо всех преимуществах
Кабель DVI
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для комплектующих.
Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.
Поддержка High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) позволяет воспроизводить материалы с защищенными авторскими правами, например, фильмы или концерты. Технология защиты HDCP анализирует сигналы для предотвращения пиратского использования материалов, обеспечивая воспроизведение только в соответствии с законом.
Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.
Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Медная экранирующая оплетка с алюминием защищает от потери сигнала и помех.
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Металлический корпус защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Данные упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка