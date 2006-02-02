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Коаксиальный кабель

SWV6300/10
Общая оценка / 5
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    Коаксиальный кабель

    SWV6300/10
    Общая оценка / 5

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио- и видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио- и видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио- и видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальный кабель

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудио- и видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Коаксиальный кабель

      Коаксиальный кабель

      Итого:

      Максимальное впечатление от просмотра

      с этим А/В кабелем высшего класса

      • 1,5 м
      • F-тип

      Экранирование 100% алюминием

      Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.

      Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала

      Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование медной оплеткой

      Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE)

      Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Прочный латунный корпус для продолжительной эксплуатации в жестких условиях

      Прочный латунный корпус для эксплуатации в жестких условиях защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Сверхпластичные оболочки для исключительной гибкости

      Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.

      Надежный металлический зажим кабеля

      Цельнометаллические разъемы гарантированно предотвращают повреждения во время установки и использования.

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      99,97% бескислородная медь

      Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93474 9
        Количество
        1
        Вес брутто
        1,06  кг
        Вес упаковки
        0,21  кг
        Вес нетто
        ,85  кг
        Длина
        330  мм
        Ширина
        255  мм
        Высота
        120  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97044 0
        Количество
        2
        Вес брутто
        2,92  кг
        Вес упаковки
        1,22  кг
        Вес нетто
        1,7  кг
        Длина
        345  мм
        Ширина
        255  мм
        Высота
        270  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97045 7
        Количество
        4
        Вес брутто
        7,3  кг
        Вес упаковки
        3,9  кг
        Вес нетто
        3,4  кг
        Длина
        530  мм
        Ширина
        365  мм
        Высота
        290  мм

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