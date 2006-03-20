Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Кабель SCART
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.
Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.
Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.
Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.
Диэлектрик пенный полиэтилен (FPE) является превосходным изоляционным материалом, защищающим от потери сигнала.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Данные упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка