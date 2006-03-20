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Кабель SCART

SWV6330/10
Общая оценка / 5
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    Кабель SCART

    SWV6330/10
    Общая оценка / 5

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель SCART

      Кабель SCART

      Итого:

      Максимальное впечатление от просмотра

      с этим А/В кабелем высшего класса

      • 5 м
      • Композитное аудио/видео подключение

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала

      Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.

      99,97% бескислородная медь

      Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

      Экранирование 100% алюминием

      Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.

      Экранирование медной оплеткой

      Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Прочный латунный корпус для продолжительной эксплуатации в жестких условиях

      Прочный латунный корпус для эксплуатации в жестких условиях защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      Сверхпластичные оболочки для исключительной гибкости

      Сверхпластичные полихлорвиниловые оболочки устойчивы к истиранию и обеспечивают исключительную гибкость и защиту от ежедневного износа.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93474 9
        Количество
        1
        Вес брутто
        1,06  кг
        Вес упаковки
        0,21  кг
        Вес нетто
        ,85  кг
        Длина
        330  мм
        Ширина
        255  мм
        Высота
        120  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97044 0
        Количество
        2
        Вес брутто
        2,92  кг
        Вес упаковки
        1,22  кг
        Вес нетто
        1,7  кг
        Длина
        345  мм
        Ширина
        255  мм
        Высота
        270  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97045 7
        Количество
        4
        Вес брутто
        7,3  кг
        Вес упаковки
        3,9  кг
        Вес нетто
        3,4  кг
        Длина
        530  мм
        Ширина
        365  мм
        Высота
        290  мм

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