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S-Video/Стерео аудиокабель

SWV6355/10
Общая оценка / 5
  • Максимальное впечатление от просмотра Максимальное впечатление от просмотра Максимальное впечатление от просмотра
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    S-Video/Стерео аудиокабель

    SWV6355/10
    Общая оценка / 5

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    S-Video/Стерео аудиокабель

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    S-Video/Стерео аудиокабель

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      S-Video/Стерео аудиокабель

      S-Video/Стерео аудиокабель

      Итого:

      Максимальное впечатление от просмотра

      с этим А/В кабелем высшего класса

      • 1,5 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      99,97% бескислородная медь

      Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Высокоплотный проводник для лучшей передачи сигнала

      Более плотная медная структура способствует лучшей передаче сигнала.

      Витой проводник увеличивает срок службы

      Витой проводник равномерно распределяет нагрузку и ни один участок не будет перегружен. Обеспечивает большую гибкость и удобство размещения.

      4-х контактные разъемы для надежного соединения

      4-х контактные разъемы для надежного соединения компонента с кабелем.

      Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала

      Разделенный центральный контакт для лучшей передачи сигнала и улучшенного подключения к входам компонентов.

      Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала

      Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Экранирование медной оплеткой

      Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 93479 4
        Количество
        1
        Вес брутто
        .35  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        0,34  кг
        Длина
        273  мм
        Ширина
        197  мм
        Высота
        89  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 94983 5
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,37  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        1,36  кг
        Длина
        323  мм
        Ширина
        300  мм
        Высота
        211  мм

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