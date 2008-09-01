Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное впечатление от просмотра
Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот первоклассный кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах
Кабель HDMI
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.
Поддержка High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) позволяет воспроизводить материалы с защищенными авторскими правами, например, фильмы или концерты. Технология защиты HDCP анализирует сигналы для предотвращения пиратского использования материалов, обеспечивая воспроизведение только в соответствии с законом.
Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.
Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Прочный латунный корпус для эксплуатации в жестких условиях защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Данные упаковки
Внешняя упаковка