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Конверсионный кабель HDMI/DVI

SWV6375/10
Общая оценка / 5
  • Максимальное впечатление от просмотра Максимальное впечатление от просмотра Максимальное впечатление от просмотра
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    Конверсионный кабель HDMI/DVI

    SWV6375/10
    Общая оценка / 5

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот кабель высшего качества обеспечивает наилучшее соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Конверсионный кабель HDMI/DVI

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот кабель высшего качества обеспечивает наилучшее соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот кабель высшего качества обеспечивает наилучшее соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Конверсионный кабель HDMI/DVI

    Максимальное впечатление от просмотра

    Все компоненты должны работать оптимальным образом. Этот кабель высшего качества обеспечивает наилучшее соединение для передачи видеосигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      Конверсионный кабель HDMI/DVI

      Конверсионный кабель HDMI/DVI

      Итого:

      Максимальное впечатление от просмотра

      с помощью этого видеокабеля высшего класса

      • 3,0 м

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      99,97% бескислородная медь

      Сердечник кабеля из 99,97% бескислородной меди обеспечивает оптимальное качество сигнала.

      High-bandwidth Digital Content Protection

      Поддержка High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) позволяет воспроизводить материалы с защищенными авторскими правами, например, фильмы или концерты. Технология защиты HDCP анализирует сигналы для предотвращения пиратского использования материалов, обеспечивая воспроизведение только в соответствии с законом.

      Экранирование медной оплеткой

      Этот слой меди защищает от радиопомех и улучшает качество сигнала.

      Экранирование 100% алюминием

      Этот слой алюминия защищает от э/м помех и улучшает качество сигнала.

      Проводник из бескислородной меди для идеальной передачи сигнала

      Проводник из бескислородной меди обеспечивает высочайшую четкость передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      Прочный латунный корпус для продолжительной эксплуатации в жестких условиях

      Прочный латунный корпус для эксплуатации в жестких условиях защищает внутренний разъем кабеля. Обеспечивает надежность и долговечность соединения.

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 94902 6
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,46  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        0,45  кг
        Длина
        273  мм
        Ширина
        197  мм
        Высота
        89  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95397 9
        Количество
        2
        Вес брутто
        0,92  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        0,91  кг
        Длина
        282  мм
        Ширина
        197  мм
        Высота
        175  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95398 6
        Количество
        4
        Вес брутто
        1,83  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        1,82  кг
        Длина
        323  мм
        Ширина
        300  мм
        Высота
        211  мм

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