Обновите и преобразуйте свои кабели
Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обновите и преобразуйте свои кабели
Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.
Обновите и преобразуйте свои кабели
Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обновите и преобразуйте свои кабели
Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.
Кабель HDMI
Итого:
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.
Поддержка High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) позволяет воспроизводить материалы с защищенными авторскими правами, например, фильмы или концерты. Технология защиты HDCP анализирует сигналы для предотвращения пиратского использования материалов, обеспечивая воспроизведение только в соответствии с законом.
Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Данные упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка