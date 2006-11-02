  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Кабель HDMI

SWV6820/10
Общая оценка / 5
  • Обновите и преобразуйте свои кабели Обновите и преобразуйте свои кабели Обновите и преобразуйте свои кабели
    -{discount-value}

    Кабель HDMI

    SWV6820/10
    Общая оценка / 5

    Обновите и преобразуйте свои кабели

    Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Обновите и преобразуйте свои кабели

    Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.

    Обновите и преобразуйте свои кабели

    Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Обновите и преобразуйте свои кабели

    Пользуйтесь удобством простого преобразования при помощи кабеля DVI/HDMI.

    Похожие продукты

    Смотреть все HDMI и видео

      Добавление аксессуаров

      Кабель HDMI

      Кабель HDMI

      Итого:

      Обновите и преобразуйте свои кабели

      с помощью адаптера высшего класса

      Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

      Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают лучшее качество сигнала для компонентов.

      High-bandwidth Digital Content Protection

      Поддержка High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) позволяет воспроизводить материалы с защищенными авторскими правами, например, фильмы или концерты. Технология защиты HDCP анализирует сигналы для предотвращения пиратского использования материалов, обеспечивая воспроизведение только в соответствии с законом.

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки компонентов.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Данные упаковки

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99428 6
        Количество
        1
        Вес брутто
        0,1  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Вес нетто
        0,09  кг
        Длина
        168  мм
        Ширина
        122  мм
        Высота
        51  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99429 3
        Количество
        2
        Вес брутто
        0,26  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,2  кг
        Длина
        226  мм
        Ширина
        68  мм
        Высота
        130  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 99430 9
        Количество
        4
        Вес брутто
        0,68  кг
        Вес упаковки
        0,16  кг
        Вес нетто
        0,52  кг
        Длина
        241  мм
        Ширина
        158  мм
        Высота
        155  мм

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.