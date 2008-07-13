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компонентный видеокабель

SWV7125W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    компонентный видеокабель

    SWV7125W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежную передачу HD-видео сигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    компонентный видеокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежную передачу HD-видео сигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежную передачу HD-видео сигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    компонентный видеокабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежную передачу HD-видео сигнала между компонентами. Узнать обо всех преимуществах

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      компонентный видеокабель

      компонентный видеокабель

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого компонентного видеокабеля

      • 3,0 м

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для надежного соединения

      Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

      Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,62  кг
        Высота
        10,2  см
        Длина
        24,5  см
        Вес нетто
        0,48  кг
        Вес упаковки
        0,14  кг
        Ширина
        15,5  см
        EAN
        87 12581 41808 3
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        6,6  кг
        Высота
        29,5  см
        Длина
        63  см
        Вес нетто
        2,88  кг
        Вес упаковки
        3,72  кг
        Ширина
        27  см
        EAN
        87 12581 41809 0
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,7  см
        Вес брутто
        0,14  кг
        Высота
        23,5  см
        Вес нетто
        0,12  кг
        Вес упаковки
        0,02  кг
        Ширина
        9,5  см
        EAN
        87 12581 41801 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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