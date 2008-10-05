  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Экранированный кабель

SWV7164W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
    -{discount-value}

    Экранированный кабель

    SWV7164W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Экранированный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Экранированный кабель

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Добавление аксессуаров

      Экранированный кабель

      Экранированный кабель

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим экранированным кабелем

      • 5 м
      • Разъем F
      • Белый

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      • Размеры упаковки

        Высота
        23,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глубина
        7,1  см
        Вес нетто
        0,063  кг
        Вес брутто
        0,301  кг
        Вес упаковки
        0,238  кг

      • Внешняя упаковка

        Длина
        62,5  см
        Ширина
        26,7  см
        Высота
        30,8  см
        Вес нетто
        0,756  кг
        Вес брутто
        3,7  кг
        Вес упаковки
        2,944  кг

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        27,9  см
        Ширина
        20  см
        Высота
        24,1  см
        Вес нетто
        0,252  кг
        Вес брутто
        1,406  кг
        Вес упаковки
        1,154  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.