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    Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

    TAA1105WT/00
    Общая оценка / 5
    • В парке или на улице В парке или на улице В парке или на улице
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      NULL Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

      TAA1105WT/00
      Общая оценка / 5

      В парке или на улице

      Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

      В парке или на улице

      Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

      В парке или на улице

      Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

      В парке или на улице

      Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

        Итого:

        В парке или на улице

        • 15-мм излучатели, открытое оформление
        • Заушное крепление

        Наушники с плотной посадкой, которые не выпадут из ушей

        Гибкие заушные крепления, повторяющие форму ваших ушей, обеспечат безопасную и комфортную посадку этих легких наушников. Вы сможете свободно двигаться и не волноваться о том, что они могут выпасть в любой момент.

        Чистый звук, энергичные басы

        Излучатели 15 мм с неодимовыми магнитами и точной настройкой обеспечивают чистое звучание, а басовые отверстия усиливают низкие частоты. Вкладыши комфортно размещаются в ушах, не проникая в ушной канал.

        Простое управление музыкой и звонками

        Наслаждайтесь каждой из любимых композиций во время ходьбы или пробежки по парку. Встроенный пульт позволяет управлять плейлистом, использовать голосового ассистента и принимать вызовы, не пропуская лучшие моменты песен.

        Созданы для тренировок

        Тренируйтесь на полную благодаря этим наушникам для занятий спортом с защитой от пота IPX2. Кабеля длиной 1,2 метра хватит, чтобы с комфортом слушать музыку с телефона, лежащего в кармане.

        Кабель длиной 1,2 м

        Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Чувствительность
          96  дБ
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Сопротивление
          16  Ом

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Подключение кабеля
          симметричный
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Длина кабеля
          1,2  м

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Габариты изделия

          высота
          5,4  см
          ширина
          4  см
          Глубина
          1,8  см
          Вес
          0,01917  кг

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          17,3  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,04583  кг
          Вес нетто
          0,01917  кг
          Вес упаковки
          0,02666  кг
          EAN
          48 95229 11045 8

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          35,6  см
          ширина
          21,4  см
          высота
          17,8  см
          Вес брутто
          1,61  кг
          Вес нетто
          0,46008  кг
          Вес упаковки
          1,14992  кг
          GTIN
          1 48 95229 11045 5

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          10,6  см
          ширина
          8,6  см
          высота
          16,7  см
          Вес брутто
          0,1785  кг
          Вес нетто
          0,05751  кг
          Вес упаковки
          0,12099  кг
          GTIN
          2 48 95229 11045 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20122 4

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