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Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

TAA5205BK/00
Общая оценка / 5
  • Подходят для всего Подходят для всего Подходят для всего
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    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    TAA5205BK/00
    Общая оценка / 5

    Подходят для всего

    Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7.

    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    Подходят для всего

    Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7.

    Подходят для всего

    Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7.

    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    Подходят для всего

    Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7.

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      Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день

      Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день

      Излучатели 6 мм обеспечивают четкий, чистый звук и мощное звучание басов. Слушайте любимую музыку, подкасты и другой контент в течение дня и заряжайтесь энергией.

      Класс защиты от влаги и пота IPX7

      Класс защиты от влаги и пота IPX7

      Эти полностью беспроводные наушники имеют класс защиты IPX7, поэтому выдерживают погружение в воду на 1 м в течение 30 минут. С ними также ничего не случится, какая бы тяжелая тренировка у вас ни была.

      Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля

      Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля

      При любой тренировке, будь то легкая пробежка в парке или интенсивная интервальная тренировка, наушники надежно держатся в ушах благодаря креплению-крючку. Также в комплект входят силиконовые насадки для наушников трех разных размеров. Крепление-крючок можно снять, когда вы не занимаетесь спортом.

      Чистое звучание голоса. Монофонический режим

      Носите оба наушника, или только один. Благодаря монофоническому режиму можно использовать для разговоров только один наушник и менять их, не пропуская ни одного слова. Идеально для долгих разговоров.

      Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

      Стабильное подключение Bluetooth и готовность к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. Элементы управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

      Футляр для зарядки. До 20 часов воспроизведения

      Полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительно 15 часов воспроизведения. Одной зарядки достаточно для 5 часов воспроизведения, а быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа с помощью кабеля USB-C.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        высота
        6  см
        ширина
        8,7  см
        Глубина
        3,5  см
        Длина кабеля
        0  см
        Вес
        0,0866  кг

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        17  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        4,5  см
        Вес брутто
        0,195  кг
        Вес нетто
        0,1222  кг
        Вес упаковки
        0,0728  кг
        EAN
        48 95229 11188 2

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        31  см
        ширина
        22  см
        высота
        36  см
        Вес брутто
        5,5  кг
        Вес нетто
        2,9328  кг
        Вес упаковки
        2,5672  кг
        GTIN
        1 48 95229 11188 9

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        14,4  см
        ширина
        10  см
        высота
        16  см
        Вес брутто
        0,66  кг
        Вес нетто
        0,3666  кг
        Вес упаковки
        0,2934  кг
        GTIN
        2 48 95229 11188 6

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        • Да
        • Кабель USB-C

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,1

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время разговора
        5 ч
        Время воспроизведения музыки
        5+15  ч
        Время зарядки
        2  ч

      • Звук

        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц

      • Комфорт

        Простота установки
        Автоматическое сопряжение

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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