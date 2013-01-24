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    Проводные наушники-вкладыши

    TAE1105WT/00
    Общая оценка / 5
    • Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет
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      NULL Проводные наушники-вкладыши

      TAE1105WT/00
      Общая оценка / 5

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Проводные наушники-вкладыши

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Проводные наушники-вкладыши

      Ваша музыка, ваш цвет

      Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Проводные наушники-вкладыши

        Итого:

        Ваша музыка, ваш цвет

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

        Энергичные басы. Чистый звук

        Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.

        Наслаждение музыкой и полный комфорт

        Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

        Встроенный пульт ДУ. Переключайтесь между плейлистами и вызовами

        Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.

        Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

        Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Чувствительность
          102 дБ при 1 кГц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,119  кг
          GTIN
          2 48 95229 11039 1
          высота
          6,3  см
          Длина
          17,9  см
          Вес нетто
          0,0441  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,0749  кг
          ширина
          8,5  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,097  кг
          GTIN
          1 48 95229 11039 4
          высота
          13,9  см
          Длина
          35,2  см
          Вес нетто
          0,3528  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,7442  кг
          ширина
          18,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          EAN
          48 95229 11039 7
          Вес брутто
          0,0335  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,0147  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,0188  кг
          ширина
          5  см
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,2  см
          высота
          2,25  см
          Вес
          0,0147  кг
          ширина
          2,3  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20118 7

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