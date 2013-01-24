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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    TAE4105BK/00
    Общая оценка / 5
    • Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты
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      NULL Наушники-вкладыши с микрофоном

      TAE4105BK/00
      Общая оценка / 5

      Качественные низкие частоты

      Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

      NULL Наушники-вкладыши с микрофоном

      Качественные низкие частоты

      Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

      Качественные низкие частоты

      Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

      NULL Наушники-вкладыши с микрофоном

      Качественные низкие частоты

      Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши с микрофоном

        Итого:

        Качественные низкие частоты

        • 10-мм излучатели, закрытое оформление
        • Вкладыши
        • Черный

        Энергичные басы. Чистый звук

        Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 10-мм излучателям с неодимовыми магнитами, а удобная конструкция вкладышей обеспечит комфортную посадку.

        Наслаждение музыкой и полный комфорт

        Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

        Встроенный пульт. Легко управляйте музыкой и вызовами

        Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.

        3 сменные резиновые насадки.

        Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Габариты изделия

          высота
          8  см
          ширина
          3  см
          Глубина
          2,8  см
          Вес
          0,01208  кг

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          17,5  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,054  кг
          Вес нетто
          0,01338  кг
          Вес упаковки
          0,04062  кг
          EAN
          48 95229 10934 6
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диаметр излучателя
          10  миллиметра
          Сопротивление
          32  Ом
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Чувствительность
          104  дБ

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          38  см
          ширина
          18,1  см
          высота
          24,8  см
          Вес брутто
          1,823  кг
          Вес нетто
          0,32112  кг
          Вес упаковки
          1,50188  кг
          GTIN
          1 48 95229 10934 3

        • Подключения

          Подключение кабеля
          симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          18  см
          ширина
          8,2  см
          высота
          10,5  см
          Вес брутто
          0,193  кг
          Вес нетто
          0,04014  кг
          Вес упаковки
          0,15286  кг
          GTIN
          2 48 95229 10934 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20086 9

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