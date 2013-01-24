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    Гарнитура для компьютерных игр

    TAGH301BL/00
    Общая оценка / 5
    • Сверхлегкие, максимально комфортные Сверхлегкие, максимально комфортные Сверхлегкие, максимально комфортные
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      NULL Гарнитура для компьютерных игр

      TAGH301BL/00
      Общая оценка / 5

      Сверхлегкие, максимально комфортные

      Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Гарнитура для компьютерных игр

      Сверхлегкие, максимально комфортные

      Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

      Сверхлегкие, максимально комфортные

      Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Гарнитура для компьютерных игр

      Сверхлегкие, максимально комфортные

      Легкая конструкция, регулируемое оголовье с подкладкой, амбушюры с охлаждающим гелем, 40-мм излучатели с точной калибровкой, многофункциональный пульт ДУ, качественный микрофон — оцените полноценное погружение в игровой процесс. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура для компьютерных игр

        Итого:

        Сверхлегкие, максимально комфортные

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Мягкие амбушюры
        • Складываются в разных направлениях
        Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

        Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

        Уникальная регулируемая по высоте конструкция оголовья гарантирует комфортную посадку и удобство при длительном ношении.

        Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

        Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

        Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм неодимовый излучатель обеспечивает воспроизведение звука без слышимых искажений.

        Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

        Закрытая акустическая конструкция специально разработана для устранения утечки звука и сохранения всех нюансов музыки.

        Чашки наушников с охлаждающим гелем для максимального комфорта

        Чашки наушников с охлаждающим гелем и регулируемым углом для полного комфорта.

        Насыщенный, динамический и чистый звук

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают динамический и четкий звук с мощными басами. Закрытая конструкция обеспечивает достойную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью звука и погружаться в игровой процесс.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Тип
          динамический
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,8 м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Выключение звука
          Да

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Краткое руководство пользователя
          • Подключение 3,5 мм

        • Дизайн

          цвет
          Черный
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

        • Габариты изделия

          Вес
          0,211  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          24  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,415  кг
          Вес нетто
          0,222  кг
          Вес упаковки
          0,193  кг
          EAN
          48 95229 11927 7

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          53  см
          ширина
          44,5  см
          высота
          54,2  см
          Вес брутто
          13,8  кг
          Вес нетто
          5,328  кг
          Вес упаковки
          8,472  кг
          GTIN
          1 48 95229 11927 4

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          25  см
          ширина
          21,2  см
          высота
          24,5  см
          Вес брутто
          1,5  кг
          Вес нетто
          0,666  кг
          Вес упаковки
          0,834  кг
          GTIN
          2 48 95229 11927 1

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