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    Гарнитура для компьютерных игр

    TAGH401BL/00
    Общая оценка / 5
    • Полное погружение в игру Полное погружение в игру Полное погружение в игру
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      NULL Гарнитура для компьютерных игр

      TAGH401BL/00
      Общая оценка / 5

      Полное погружение в игру

      Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Гарнитура для компьютерных игр

      Полное погружение в игру

      Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

      Полное погружение в игру

      Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Гарнитура для компьютерных игр

      Полное погружение в игру

      Оцените полноценное погружение в игровой процесс с профессиональной технологией объемного звука Dirac 3D, сверхлегкой конструкцией, регулируемым оголовьем, амбушюрами с памятью формы и охлаждающим гелем, а также 40-мм излучателями с точной калибровкой. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура для компьютерных игр

        Итого:

        Полное погружение в игру

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Мягкие амбушюры
        • Складываются в разных направлениях
        Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

        Регулируемое оголовье для комфортного длительного прослушивания

        Уникальная регулируемая по высоте конструкция оголовья гарантирует комфортную посадку и удобство при длительном ношении.

        Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

        Малый вес полноразмерных наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

        Легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами обеспечивают оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.

        Управление громкостью игры и отключение микрофона

        Управление громкостью игры и отключение микрофона

        Встроенный пульт ДУ позволяет регулировать громкость и заглушать микрофон одной кнопкой — идеально для командной игры и онлайн-совещаний.

        Dirac HD и переключатель 3D-звука обеспечивают погружение в музыку

        Dirac HD и переключатель 3D-звука обеспечивают погружение в музыку

        Профессиональная и хорошо зарекомендовавшая себя звуковая технология Dirac HD / 3D обеспечивает высокое качество звука с точным пространственным расположением, естественным и прозрачным звуком.

        Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

        Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

        Чашки наушников с охлаждающим гелем для максимального комфорта

        Чашки наушников с охлаждающим гелем и регулируемым углом для полного комфорта.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Тип
          динамический
          Диапазон частот
          20—20 000  Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          2,5

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Выключение звука
          Да

        • Аксессуары

          В комплекте
          Краткое руководство пользователя

        • Дизайн

          цвет
          Черный
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

        • Габариты изделия

          Вес
          0,25  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          24  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,45  кг
          Вес нетто
          0,25  кг
          Вес упаковки
          0,2  кг
          EAN
          48 95229 11928 4

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          53  см
          ширина
          44,5  см
          высота
          54,2  см
          Вес брутто
          14,46  кг
          Вес нетто
          6  кг
          Вес упаковки
          8,46  кг
          GTIN
          1 48 95229 11928 1

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          25  см
          ширина
          21,2  см
          высота
          24,5  см
          Вес брутто
          1,59  кг
          Вес нетто
          0,75  кг
          Вес упаковки
          0,84  кг
          GTIN
          2 48 95229 11928 8

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