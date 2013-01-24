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От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше время пришло
От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах
Ваше время пришло
От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше время пришло
От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах
Стереонаушники
Цена магазина Philips
Итого:
Эти проводные полноразмерные наушники обеспечат комфорт даже при длительном прослушивании. Мощные 40-мм излучатели позволят ощутить чистый звук. Полноразмерная конструкция предлагает отличную пассивную шумоизоляцию — никто, кроме вас, не услышит ваш разговор или музыку.
Регулируемое оголовье с подкладкой обеспечит комфортную посадку на любой голове, а мягкие амбушюры не будут сильно давить при длительном прослушивании. Отсутствие аккумулятора снимает все ограничения на время воспроизведения. Идеально для прослушивания новых подкастов.
Кабель длиной 2 метра идеально подойдет для подключения к ноутбуку или планшету. Если вы отправляетесь в поездку, этот кабель позволит не вынимать устройство из сумки или кармана для безопасного прослушивания.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Размеры