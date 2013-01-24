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    Стереонаушники

    TAH2005BK/00
    Общая оценка / 5
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      Стереонаушники

      TAH2005BK/00
      Общая оценка / 5

      Ваше время пришло

      От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

      Стереонаушники

      Ваше время пришло

      От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

      Ваше время пришло

      От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

      Стереонаушники

      Ваше время пришло

      От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

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        Стереонаушники

        Цена магазина Philips

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        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Легкое оголовье

        Любимые звуки

        Эти проводные полноразмерные наушники обеспечат комфорт даже при длительном прослушивании. Мощные 40-мм излучатели позволят ощутить чистый звук. Полноразмерная конструкция предлагает отличную пассивную шумоизоляцию — никто, кроме вас, не услышит ваш разговор или музыку.

        Максимальный комфорт даже при длительном прослушивании

        Регулируемое оголовье с подкладкой обеспечит комфортную посадку на любой голове, а мягкие амбушюры не будут сильно давить при длительном прослушивании. Отсутствие аккумулятора снимает все ограничения на время воспроизведения. Идеально для прослушивания новых подкастов.

        Подключайте к любимым устройствам

        Кабель длиной 2 метра идеально подойдет для подключения к ноутбуку или планшету. Если вы отправляетесь в поездку, этот кабель позволит не вынимать устройство из сумки или кармана для безопасного прослушивания.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Ферритовый
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Чувствительность
          80 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Максимальная входная мощность
          50 мВт

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          3,5 мм

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Размеры упаковки

          Глубина
          8  см
          EAN
          48 95229 10998 8
          Вес брутто
          0,28  кг
          высота
          22,8  см
          Вес нетто
          0,185  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,095  кг
          ширина
          17  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,06  кг
          GTIN
          1 48 95229 10998 5
          высота
          23,6  см
          Длина
          27,2  см
          Вес нетто
          0,555  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          19,2  см
          Вес упаковки
          0,505  кг

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          16,5 * 7,45 * 18,5 см
          Вес
          0,185  кг

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