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    Накладные беспроводные наушники

    TAH4205BL/00
    Общая оценка / 5
    • Почувствуйте басы Почувствуйте басы Почувствуйте басы
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      Bluetooth

      Накладные беспроводные наушники

      TAH4205BL/00
      Общая оценка / 5

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

      Накладные беспроводные наушники

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

      Накладные беспроводные наушники

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

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        Накладные беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Почувствуйте басы

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Bluetooth®

        Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

        Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

        29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

        Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

        Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

        Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

        Плоская складная конструкция для удобного хранения

        Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

        Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

        Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

        Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Складные, компактные наушники для удобства в поездках

        Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Кабель USB-C
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • удержание вызова
          • Сбросить вызов

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время воспроизведения музыки
          29  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          166 ч
          Время разговора
          21 ч

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          NdFeB
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Улучшение звука
          Шумоподавление
          Тип
          динамический
          Чувствительность
          110  дБ

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,04  кг
          GTIN
          1 48 95229 11030 1
          высота
          24  см
          Длина
          21,2  см
          Вес нетто
          0,5415  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,4985  кг
          ширина
          17  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          4  см
          высота
          18,5  см
          Вес
          0,15  кг
          ширина
          16,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5  см
          EAN
          48 95229 11030 4
          Вес брутто
          0,29  кг
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,1805  кг
          Вес упаковки
          0,1095  кг
          ширина
          19,5  см

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