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Почувствуйте басы
Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте басы
Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах
Почувствуйте басы
Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Почувствуйте басы
Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах
Накладные беспроводные наушники
Цена магазина Philips
Итого:
Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.
Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.
Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Звук
Внешняя упаковка
Габариты изделия
Размеры упаковки