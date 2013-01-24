Качественные низкие частоты
Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественные низкие частоты
Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Качественные низкие частоты
Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественные низкие частоты
Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Эти полноразмерные наушники оснащены мощными 40-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.
Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения. Съемный кабель позволяет использовать наушники и в проводном режиме.
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.
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Комфорт
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