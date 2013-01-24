Гибкое регулируемое оголовье. Можно сгибать

Надежное гибкое оголовье легко регулировать по размеру, а также оно выдержит целый день, проведенный под книгами в рюкзаке, или падение на пол. Его даже можно перекрутить, и оно не сломается. Что бы ни делали ваши дети, их наушники останутся в целости и сохранности.