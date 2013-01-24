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    Наушники с микрофоном

    TAKH301BL/00
    Общая оценка / 5
    • Делайте то, что хотите Делайте то, что хотите Делайте то, что хотите
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      Наушники с микрофоном

      TAKH301BL/00
      Общая оценка / 5

      Делайте то, что хотите

      Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Делайте то, что хотите

      Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки! Узнать обо всех преимуществах

      Делайте то, что хотите

      Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Делайте то, что хотите

      Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки! Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Итого:

        Делайте то, что хотите

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        32-мм звуковые излучатели воспроизводят чистый звук.

        Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

        Персонализация чашек наушников. Используйте наклейки или свои рисунки

        Дети могут персонализировать эти наушники с помощью наклеек или своих рисунков. Прозрачная внешняя панель чашек позволяет вложить внутрь рисунок. Три комплекта наклеек и графических карточек поставляются вместе с наушниками.

        Складная конструкция. Простое хранение

        Эти беспроводные накладные наушники для детей имеют современную конструкцию, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в тумбочке в спальне, либо сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.

        Гибкое регулируемое оголовье. Можно сгибать

        Надежное гибкое оголовье легко регулировать по размеру, а также оно выдержит целый день, проведенный под книгами в рюкзаке, или падение на пол. Его даже можно перекрутить, и оно не сломается. Что бы ни делали ваши дети, их наушники останутся в целости и сохранности.

        Легкие и удобные амбушюры. Идеально для ушей ваших детей

        Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube.

        Простой встроенный пульт с микрофоном для управления музыкой и вызовами

        На шнуре длиной 1,2 метра имеется встроенный пульт с микрофоном. Дети смогут ставить на паузу музыку и отвечать на звонки. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон.

        Ограничение громкости до 85 дБ

        Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Чувствительность
          95 дБ
          Тип
          динамический

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          Ответить/Завершить разговор

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Габариты изделия

          высота
          16  см
          ширина
          15  см
          Глубина
          3,2  см
          Вес
          0,113  кг

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          20  см
          ширина
          17  см
          Глубина
          4,5  см
          Вес брутто
          0,2002  кг
          Вес нетто
          0,113  кг
          Вес упаковки
          0,0872  кг
          EAN
          48 95229 10097 8

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          19,6  см
          ширина
          16,1  см
          высота
          23,5  см
          Вес брутто
          0,751  кг
          Вес нетто
          0,339  кг
          Вес упаковки
          0,412  кг
          GTIN
          1 48 95229 10097 5

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