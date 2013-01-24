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Пойте как звезда
Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пойте как звезда
Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах
Пойте как звезда
Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пойте как звезда
Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники
Итого:
От дальних поездок до воспроизведения большого количества контента — детям понравятся эти беспроводные накладные наушники. Они обеспечивают 20 часов воспроизведения без подзарядки — этого будет достаточно, чтобы развлечь их на несколько дней.
Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.
Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube.
В комплект поставки даже входят наклейки, которые позволят вашим детям украсить наушники для создания персонального стиля.
Эти беспроводные накладные наушники для детей имеют современную конструкцию, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в тумбочке в спальне, либо сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.
Надежное гибкое оголовье легко регулировать по размеру, а также оно выдержит целый день, проведенный под книгами в рюкзаке, или падение на пол. Его даже можно перекрутить, и оно не сломается. Что бы ни делали ваши дети, их наушники останутся в целости и сохранности.
В чашки наушников встроены светодиодные панели, которые помогут следовать своему стилю. Вы можете выбрать из четырех цветовых вариаций: красные, зеленые, синие и смешанные! Просто нажмите кнопку на чашке наушника, чтобы выбрать следующий вариант подсветки.
Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Удобные кнопки позволят детям принимать вызовы, пропускать композиции или ставить воспроизведение на паузу. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон. Кнопки регулировки громкости у основания чашки наушника легко нажимать, как и кнопку выбора светодиодной подсветки.
Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.
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