Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах