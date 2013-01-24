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    Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

    TAPN505BK/00
    Общая оценка / 5
    • Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
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      Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

      TAPN505BK/00
      Общая оценка / 5

      Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

      Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

      Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

      Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

      Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

      Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

      Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

      Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

        Итого:

        Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

        Беспроводной шейный обод со звуком Hi-Res и технологией ANC

        • 13-мм излучатели, закрытое оформление
        • Вкладыши
        • Черный
        • Шейный обод

        14 часов воспроизведения (9 с функцией активного шумоподавления)

        Что бы ни преподнес вам день, эти беспроводные наушники-вкладыши продолжат работать. Полная зарядка занимает всего 2 часа и позволяет слушать музыку до 14 часов. Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

        Активное шумоподавление. Чтобы вас ничего не отвлекало

        Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.

        Полный деталей звук. Мощные басы.

        Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

        Звук высокого разрешения. Больше деталей

        Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Эти беспроводные наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы включите Bluetooth. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому были подключены.

        Тонкий шейный обод для комфортного длительного ношения. Чехол для переноски

        Тонкий шейный обод удобно носить на шее.

        3 сменные резиновые насадки.

        Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

        Google Ассистент. Управляйте своей жизнью в пути

        Управляйте событиями своей жизни, не доставая телефон — просто попросите Google Ассистента выполнить нужное действие. Ассистент активируется простым нажатием шейного обода. Вы можете попросить его открыть календарь, прочитать уведомления с телефона, совершить вызов или отправить сообщение друзьям, управлять плэйлистом и делать многое другое.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

        Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

        13-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

        Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да
          Дорожный футляр
          Да
          Аудиокабель 3,5 мм
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да
          Накладки для наушников
          3 размера

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          160 ч*
          Время разговора
          14 ч.
          Время воспроизведения музыки
          14  ч

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц* 20–20 000 Гц (Bluetooth)
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Чувствительность
          93  дБ
          Диаметр излучателя
          13 мм

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 48 95229 10185 9
          высота
          24,7  см
          Длина
          43,2  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          ширина
          38,3  см
          Вес брутто
          7,93  кг
          Вес нетто
          0,816  кг
          Вес упаковки
          7,114  кг

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3  см
          EAN
          48 95229 10185 2
          высота
          22  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          ширина
          17  см
          Вес брутто
          0,26  кг
          Вес нетто
          0,034  кг
          Вес упаковки
          0,226  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20045 6

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