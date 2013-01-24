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    Беспроводные наушники

    TASH402BK/00
    Общая оценка / 5
    • Ощущение прохлады. Ощущение прохлады. Ощущение прохлады.
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      NULL Беспроводные наушники

      TASH402BK/00
      Общая оценка / 5

      Ощущение прохлады.

      Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Беспроводные наушники

      Ощущение прохлады.

      Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

      Ощущение прохлады.

      Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Беспроводные наушники

      Ощущение прохлады.

      Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Итого:

        Ощущение прохлады.

        Даже в самую жаркую погоду.

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Защита от воды и пота

        20 часов воспроизведения

        Эти наушники гарантируют 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

        40-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

        Пусть ваш плэйлист для тренировок заиграет новыми красками. Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не раздражая других.

        Дышащие амбушюры чашек. Легко снять и очистить

        Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Амбушюры с охлаждением. Чувство прохлады даже во время интенсивных тренировок.

        Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

        Детальный звук. Насыщенные низкие частоты. Отменная пассивная шумоизоляция

        Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 40-мм излучателям. Ваши спортивные наушники обеспечивают кристально чистое и детальное — и при этом естественное — звучание вашей любимой музыки.

        Плоская складная конструкция для удобного хранения

        Плоская складная конструкция делает хранение проще.

        Защита от брызг и пота IPX4

        Эти спортивные наушники имеют класс защиты от брызг IPX4. Они устойчивы к брызгам с любого направления и могут выдержать больше, чем просто небольшое количество пота. Вы можете тренироваться изо всех сил даже под дождем.

        Быстрая зарядка. 10 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

        Если вам нужно больше энергии, функция быстрой зарядки обеспечит 2 часа дополнительного воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

        Элегантный дизайн. Складные чашки наушников

        Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для более формальных мероприятий, так и для встреч с друзьями после тренировки. Складные чашки делают хранение проще.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плэйлист, принимать вызовы и регулировать громкость. Для этого вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Технические характеристики

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          Медь
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Улучшение звука
          • Эхоконтроль
          • Шумоподавление
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Ответить/Завершить разговор

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Краткое руководство пользователя
          Кабель USB
          Комплект для зарядки

        • Питание

          Перезарядка
          Да
          Время воспроизведения музыки
          20  ч
          Вес батареи
          2,5 г
          Тип элемента питания
          Литий-полимерный

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Габариты изделия

          высота
          18  см
          ширина
          17  см
          Глубина
          4,5  см
          Вес
          0,17  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          22,5  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          5  см
          Вес брутто
          0,28  кг
          Вес нетто
          0,179  кг
          Вес упаковки
          0,101  кг
          EAN
          48 95229 10088 6

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          22,1  см
          ширина
          17,6  см
          высота
          24  см
          Вес брутто
          1,02  кг
          Вес нетто
          0,537  кг
          Вес упаковки
          0,483  кг
          GTIN
          1 48 95229 10088 3

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