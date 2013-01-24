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    Наушники с микрофоном

    TAUE101BK/00
    Общая оценка / 5
    • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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      Наушники с микрофоном

      TAUE101BK/00
      Общая оценка / 5

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Насыщенные басы

      Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Итого:

        Насыщенные басы

        для улучшения звучания

        • 14,2-мм излучатели, открытое оформление
        • Наушник-вкладыш
        Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

        Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

        Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

        Для комфортной посадки учитывается строение уха

        При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

        Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и создания качественного сбалансированного звучания.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2  м

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          5  мВт
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          14,2  миллиметра

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,55  кг
          GTIN
          2 48 95229 10058 3
          высота
          11,7  см
          Длина
          31  см
          Вес нетто
          1,44  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,11  кг
          ширина
          16,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          6,8  кг
          GTIN
          1 48 95229 10058 6
          высота
          26  см
          Длина
          34,7  см
          Вес нетто
          5,76  кг
          Количество потребительских упаковок
          96
          Вес упаковки
          1,04  кг
          ширина
          32,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          EAN
          48 95229 10058 9
          Вес брутто
          0,0757  кг
          высота
          17,1  см
          Вес нетто
          0,06  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,0157  кг
          ширина
          5  см

        • Габариты изделия

          Длина кабеля
          0  см
          Глубина
          2,1  см
          высота
          14,6  см
          Вес
          0,0654  кг
          ширина
          4,9  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20035 7

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