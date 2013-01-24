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    Наушники с микрофоном

    TAUH201BK/00
    Общая оценка / 5
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      NULL Наушники с микрофоном

      TAUH201BK/00
      Общая оценка / 5

      Ваше время пришло

      Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Наушники с микрофоном

      Ваше время пришло

      Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

      Ваше время пришло

      Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Наушники с микрофоном

      Ваше время пришло

      Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

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        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Компактная складная конструкция

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука.

        Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

        Складная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке.

        Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

        Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов.

        Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

        Легкое регулируемое оголовье.

        Эти беспроводные наушники накладного типа весят всего 195 г, что позволяет вам наслаждаться любимой музыкой с максимальным комфортом.

        Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.

        Складные, компактные наушники для удобства в поездках

        Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Чувствительность
          102 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Подключения

          Тип кабеля
          медный
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,928  кг
          GTIN
          1 48 95229 10052 4
          высота
          24  см
          Длина
          21,2  см
          Вес нетто
          0,4263  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,5017  кг
          ширина
          16,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          4,8  см
          EAN
          48 95229 10052 7
          Вес брутто
          0,247  кг
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,1421  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,1049  кг
          ширина
          19,5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Габариты изделия

          Глубина
          4  см
          высота
          18,5  см
          Вес
          0,142  кг
          ширина
          13,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20029 6

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