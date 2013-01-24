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Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше время пришло
Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах
Ваше время пришло
Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше время пришло
Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Итого:
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.
Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.
Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.
Эти беспроводные наушники накладного типа весят всего 195 г, что позволяет вам наслаждаться любимой музыкой с максимальным комфортом.
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.
Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту
Звук
Подключения
Комфорт
Дизайн
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
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