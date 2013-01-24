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    Беспроводные наушники

    TAUH202BK/00
    Общая оценка / 5
    • Любимые звуки Любимые звуки Любимые звуки
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      Bluetooth

      NULL Беспроводные наушники

      TAUH202BK/00
      Общая оценка / 5

      Любимые звуки

      Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Беспроводные наушники

      Любимые звуки

      Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

      Любимые звуки

      Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

      NULL Беспроводные наушники

      Любимые звуки

      Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 15 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Итого:

        Любимые звуки

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Bluetooth®
        • Компактная складная конструкция

        15 часов воспроизведения. С запасом на целый день. Или целую ночь.

        15 часов воспроизведения с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и энергичные басы. Полная зарядка устройства займет от 2 до 3 часов

        Зарядка за 2–3 часа.

        Полная зарядка займет от 2 до 3 часов.

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Складная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке

        Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

        Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

        Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.

        Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.

        Складная компактная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке

        Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Чувствительность
          102 дБ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.2
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время нахождения в режиме ожидания
          160 ч
          Время разговора
          10 ч
          Время воспроизведения музыки
          15  ч

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          16,5*4*18,5 см
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          19,5*4,8*22,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20208 5

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