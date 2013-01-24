Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    TCH310/10
    Общая оценка / 5
    • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
      -{discount-value}

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      TCH310/10
      Общая оценка / 5

      Динамичные басы

      Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Динамичные басы

      Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      Динамичные басы

      Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Динамичные басы

      Наушники-вкладыши сверхмалого размера с мягкими насадками гарантируют комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и обеспечивают чистый звук. Чувствительные микрофоны и удобное управление во время разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все in-ear-ear-bud-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Динамичные басы

        Музыка и разговоры

        • Вкладыши
        • Черный
        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

        Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          Ширина
          2  см
          Высота
          1,35  см
          Глубина
          1,16  см
          Вес
          0,015  кг

        • Внешняя упаковка

          Высота
          11  см
          Длина
          25,3  см
          Количество потребительских упаковок
          12
          Ширина
          18,4  см
          Вес брутто
          0,6  кг
          Вес нетто
          0,180  кг
          Вес упаковки
          0,420  кг
          GTIN
          1 69 23410 71631 0

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          EAN
          69 23410 71631 3
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Глубина
          2  см
          Высота
          17,2  см
          Ширина
          9,7  см
          Вес брутто
          0,038  кг
          Вес нетто
          0,015  кг
          Вес упаковки
          0,023  кг

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Звук

          Диапазон частот
          10–23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Тип
          Динамический

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться