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    Мешковый

    XD8122/10
    Общая оценка / 5
    • Самый мощный мешковый пылесос Philips Самый мощный мешковый пылесос Philips Самый мощный мешковый пылесос Philips
      -{discount-value}

      Мешковый

      XD8122/10
      Общая оценка / 5

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет заметить мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт — легко собрать ее. Узнать обо всех преимуществах

      Мешковый

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет заметить мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт — легко собрать ее. Узнать обо всех преимуществах

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет заметить мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт — легко собрать ее. Узнать обо всех преимуществах

      Мешковый

      Самый мощный мешковый пылесос Philips

      Оцените максимальную чистоту напольных покрытий с мешковым пылесосом Philips Performer LED серии 8000. Наша насадка TriActive+ LED с подсветкой поможет заметить мелкую пыль, а мотор мощностью 900 Вт — легко собрать ее. Узнать обо всех преимуществах

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        Мешковый

        Мешковый

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        Самый мощный мешковый пылесос Philips

        Насадка TriActive+LED поможет увидеть незаметную пыль

        • 900 Вт, собирает 99,9 % пыли
        • Насадка TriActive+ LED
        • Уровень фильтрации HEPA 13*
        • Изготовлен в ЕС, экологичный

        Мотор 900 Вт для мощного всасывания

        Быстро и эффективно убирайте с пола пыли благодаря нашему мотору 900 Вт, который обеспечивает свыше 50 000 об./мин.

        Собирает 99,9 % пыли** для эффективной очистки

        Оцените превосходный результат уборки благодаря высокой мощности всасывания и насадке TriActive+ LED. Вместе они помогут собирать 99,9 % мелкой пыли**.

        Самый эффективный фильтр HEPA захватывает >99,99 %* частиц

        Дышите свежим воздухом у себя дома благодаря нашему фильтру HEPA и сертифицированному дизайну ECARF. Фильтр захватывает >99,99 %* частиц пыльцы, шерсти животных, пылевых клещей и прочей пыли и помещает их в контейнер, делая воздух чище и устраняя аллергены, тем самым создавая более комфортные условия для аллергиков.

        С длиной шнура до 12 метров можно дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Убирайтесь во всех комнатах без необходимости извлекать штекер и вставлять его в другую розетку — все благодаря кабеля длиной 12 метров.

        Изготовлен в ЕС, экологичный

        Оцените высокое качество европейской сборки и проектирования, а также полное соответствие стандартам экологичности. Наш пылесос на 40 % изготовлен из переработанного пластика и поставляется с бесплатной 2-летней гарантией.

        Насадка TriActive+ LED позволяет увидеть и собрать незаметную пыль

        Собирайте даже незаметную пыль с насадкой TriActive+LED. Светодиодная подсветка в передней части насадки позволит легко увидеть даже незаметную пыль. Датчик автоматически активирует подсветку, когда насадка используется, и выключает ее по окончании сеанса уборки. 3 батарейки AA в комплекте.

        Передовая технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

        Уникальная конструкция пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.

        Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

        Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию без лишней грязи.

        Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

        Функция контроля мощности позволяет легко регулировать мощность в зависимости от задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки. Индикатор также покажет, когда пылесборник заполнится.

        Встроенная мягкая щетка и насадка для обивки

        Мягкая щетка встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой. Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек и диванов, и позволит удалить с них шерсть домашних питомцев.

        • Насадки и аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Встроенная мягкая щетка
          • Насадка для мебели
          Стандартная насадка
          TriActive LED
          Мешки для сбора пыли в комплекте
          S-bag, 1 шт.

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          470 x 320 x 280 мм
          Вес изделия
          5,4 кг

        • Экологическая безопасность

          Упаковка
          >90 % переработанных материалов
          Инструкция по эксплуатации
          100 % переработанной бумаги
          Изделие
          >40 % переработанного пластика

        • Удобство использования

          Соединительная деталь трубки
          ActiveLock
          Радиус действия
          12 м
          Длина шнура
          9 м
          Тип трубки
          Металлическая, телескопическая, из двух частей
          Тип колес
          Резиновые
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Парковочное положение
          По вертикали и по горизонтали

        • Производительность

          Входная мощность (IEC)
          899 Вт
          Входная мощность (макс.)
          900 Вт
          Уровень интенсивности звука
          67–75 дБ

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          S-bag Classic Long Performance
          Емкость пылесборника
          4 л
          Выходной фильтр
          HEPA: фильтрует >99,99 %
          Фильтр защиты электродвигателя
          Долговечный моющийся микрофильтр

        • Безопасность

          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Выключение при перегреве
          Да

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            • *Уровни фильтрации протестированы согласно EN60312-1-2023. Размер частиц составлял 0,3–10 мкм.
            • **Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
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