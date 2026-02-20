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XV1210/01 Сменный фильтр Сменный фильтр

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XV1210/01 Сменный фильтрСменный фильтр

XV1210/01

XV1210/01 Сменный фильтр Сменный фильтр

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Инструкции и документация

Сменный комплект, совместимый с безмешковыми пылесосами серии 1000*. Комплект содержит выходной фильтр и фильтр защиты мотора. Рекомендуется заменять фильтры раз в год.

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  • 27 September 2026

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