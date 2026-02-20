Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Все серии
XV1210/01 Сменный фильтр Сменный фильтр
Поддержка
XV1210/01
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Сменный комплект, совместимый с безмешковыми пылесосами серии 1000*. Комплект содержит выходной фильтр и фильтр защиты мотора. Рекомендуется заменять фильтры раз в год.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь