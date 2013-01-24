Вот как правильно готовить картофель фри:

Очистите картофель и порежьте его на длинные ломтики.

Замочите картофельные ломтики в чаше с водой минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.

Налейте половину столовой ложки оливкового масла в чашу. Положите ломтики в чашу и перемешивайте, пока они не покроются маслом.

Выньте ломтики из чаши пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в чаше. Положите ломтики в корзину.